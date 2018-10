Molenbeek: Catherine Moureaux veut une majorité "de progrès" avec le PTB

Le score est canon : Catherine Moureau a réuni, sur son nom, 7133 voix. C'est quasi 2000 de plus que sa principale concurrente, la libérale Françoise Schepmans ... et que son père, en 2012. Interrogée par la RTBF, la socialiste est claire : elle souhaite une majorité à gauche toute, avec le PTB : "Nous avons 17 sièges, il nous faut au moins 7 sièges pour pouvoir gouverner la commune. Si le PTB vient avec nous, on peut gouverner à deux, on est encore plus confortable avec un appoint éventuellement d'Ecolo. Le PTB est décisif dans l'idée de faire une majorité de progrès, pour Molenbeek."

Concernant une majorité, arithmétiquement possible, avec le MR, selon Catherine Moureaux, "ce n'est pas à l'ordre du jour". 6 ans plus tard, la famille Moureaux prend sa revanche.