Molenbeek : agacement près de l’ancienne résidence de Salah Abdeslam à la suite du tournage d’un film sur les attentats de Paris

Le timing et la communication autour du tournage du film belgo-français "Novembre" à Molenbeek a dérangé plusieurs riverains. "Un film d’action, c’est tout ce qu’on nous a dit", se plaint Hakim, vendeur de textile à la rue du Prado, à Molenbeek. L’allée marchande a été barrée lundi dernier pour permettre le tournage du film "Novembre." Comme son nom le suggère, le métrage signé Cédric Jimenez porte sur les attentats de Paris et sur la traque antiterroriste liée à ces événements. L’itinéraire du tournage est donc passé par la case Molenbeek, ce qui a agacé plus d’un riverain. D’après plusieurs témoignages, les habitants et commerçants concernés par la fermeture de l’artère auraient reçu pour seule information qu’un film d’action allait y être tourné. "La moindre des choses était de préciser le lien avec les attentats", peste Hakim, rejoint par d’autres riverains de passage à son échoppe. Sur ce point, la bourgmestre de Molenbeek s’est montrée assez indécise. Il semblerait qu’un toutes-boîtes ait bien été distribué aux habitants, mais Catherine Moureaux explique ne pas avoir vu le document de ses propres yeux. Un film d’action, c’est tout ce qu’on nous a dit D’autres riverains se disaient plutôt dérangés par le timing du tournage : "C’est bizarre. Tourner un film devant l’ancienne résidence Abdeslam à 48 heures du début du procès. Si c’est du hasard, c’est en tout cas maladroit ! On va déjà tellement parler de notre commune durant les prochains mois…", se désole un passant. "Je ne suis pas dans la tête des scénaristes et des promoteurs du film. Je peux juste imaginer que c’est un thème qui est à l’esprit d’une série de personnes et que cela a sans doute justifié que ce film se fasse", rétorque la bourgmestre socialiste. A lire aussi : Déclarations de Salah Abdeslam, noms des parties civiles : relisez le compte rendu de la première journée du procès des attentats du 13 novembre 2015

Catherine Moureaux, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, en 2018 © BELGA Mais au-delà ces interrogations sur le timing et la communication, c’est plus que jamais le souci de l’image de Molenbeek qui préoccupait le quartier : "Le film en soi ne me dérange pas. On ne peut pas nier ce qui s’est passé. J’aimerais cependant qu’on parle de ma commune dans des films plus positifs. On associe toujours Molenbeek à des événements négatifs", développe une jeune adulte qui rallie la Place communale. "Je pensais être tranquille, mais nous voilà à nouveau sali. Vous pensez franchement que les personnes qui verront le film se feront une bonne opinion de Molenbeek ?", maudit Mohammed.

Tourner ce genre de film n’est pas une chose idéale du tout Cette question de l’image n’a pas pour autant été éludée par les autorités communales : "A vrai dire, je pense aussi que tourner ce genre de film n’est pas une chose idéale du tout", confie la bourgmestre. "On a beaucoup réfléchi avant d’accorder l’autorisation, mais on a pris le parti d’autoriser le tournage au vu des interlocuteurs. Nous avons toutefois veillé à cadrer ce tournage dans le temps et dans l’espace. Je pense que ça a fonctionné et j’espère que le film qui sortira ne sera pas délétère pour notre image." ​​​​​​​A lire aussi : A la veille du procès des attentats de Paris, Molenbeek veut tourner la page du radicalisme Le film, belgo-français, est prévu à l’affiche pour 2022 et implique des acteurs comme Jean Dujardin, Michaël Youn, Sandrine Kiberlain ou encore Anaïs Demoustier.