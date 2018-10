Molenbeek: accord de majorité entre le PS de Catherine Moureaux et le MR de Françoise Schepmans

C'est officiel, le PS de Catherine Moureaux et le MR de l'ex-bourgmestre Françoise Schepmans à Molenbeek ont conclu un accord de majorité. Catherine Moureaux (PS) et Françoise Schepmans (MR) se sont présentées ensemble à la conférence de presse de cet après-midi. "Je tourne la page. Je remets les compteurs à zéro. Je passe d'une majorité de progrès à une majorité de stabilité", a annoncé Catherine Moureaux en remerciant Françoise Schepmans pour le travail déjà accompli dans la commune.

Molenbeek, la seule commune où le bourgmestre déchu monte dans la majorité?

Si Françoise Schepmans siège au collège, elle sera la seule bourgmestre déchue des ces élections communales à siéger dans la majorité. Mais rien n'est encore décidé: "C’est trop tôt. C’est prématuré. Je ne confirme pas et n’infirme pas non plus. Je dois voir avec les candidats et la section locale", explique-t-elle

Évoquant deux semaines stressantes et difficiles, Catherine Moureaux est ravie d'avoir à ses côtés une autre femme. La différence avec une équipe menée par des hommes? "On joue moins et on prend les choses plus au sérieux au service des Molenbeekois pour 6 ans".

"Nous avions deux programmes distincts mais et on a des points en commun. Tout les éléments sont là, la mayonnaise n'est pas encore là mais quand on a un partenaire sérieux, on peut avancer rapidement", a ajouté Catherine Moureaux.