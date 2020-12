Moins de parkings gratuits à Auderghem d'ici fin 2021

Les parkings Delta et Herrmann-Debroux devraient être réaménagés, sécurisés et ... payants fin 2021 - © Tous droits réservés

Le stationnement gratuit au parking Delta et sous le viaduc Herrmann-Debroux sera bientôt de l’histoire ancienne. Ces deux parkings regroupent actuellement ensemble plus de 500 places avec la particularité d’être gratuitement accessibles 24 heures/24. Dès ce printemps, ils feront tous les deux l’objet d’un réaménagement décidé de longue date et confirmé par de cabinet de l’actuelle ministre bruxelloise de la mobilité, Elke Van den Brandt. Il s’agit d’en faire prioritairement des parkings de dissuasion (Park and Ride) à destination des navetteurs qui arrivent par la E411 et qui seront encouragés à y laisser leur voiture avant d’emprunter les transports en commun.

Encourager les navetteurs qui empruntent les transports en commun L’agence régionale Parking. Brussels dispose actuellement de 7 parkings de dissuasion dont deux (Ceria et Crainhem) sont actuellement gérés via des abonnements. Delta et Herrmann-Debroux devraient donc bientôt suivre, ainsi que Stalle (Uccle) et Roodebeek (Woluwe-Saint-Pierre). Cette gestion impliquera la sécurisation, l’installation de barrières et donc… une politique tarifaire, actuellement toujours en discussion. Il semble néanmoins acquis que les "navetteurs" qui disposeront qu’un abonnement de transports en commun bénéficieront de conditions plus avantageuses.

Trop de voitures "ventouses", surtout à Delta Les riverains des deux parkings éprouveront sans doute quelques difficultés supplémentaires pour trouver des places de stationnement. Mais pour Pierre Vassart, porte-parole de Brussels, c’était une nécessité :"on avait constaté qu’un certain nombre de voitures ventouses occupaient indûment des places particulièrement à Delta, nous avons donc voulu reprendre la gestion en privilégiant l’accès pour les navetteurs. Les riverains pourront aussi y avoir accès moyennant mais le prix n’est pas encore fixé". Un tarif d’une centaine d’euros par mois est toutefois évoqué.

Les automobilistes bruxellois une nouvelle fois visés ? Une décision peu appréciée (c’est peu dire) des quelques habitants que nous avons rencontrés sous le viaduc Herrmann-Debroux et qui avaient l’habitude d’y garer leur véhicule. Après l’annonce de la généralisation de la zone 30 et la possible instauration d’une taxe kilométrique, certains y voient une nouvelle attaque contre les propriétaires de voitures. Mais la ministre ne fléchit pas. La décision (prise sous la législature précédente) d’instaurer un accès contrôlé pour les deux parkings est maintenue. Elle devrait même être étendue à l’avenir aux parkings "Stalle" et "Roodebeek".