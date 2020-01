Moins d'embouteillages à Namur en 2019 ? Il faut nuancer, la tendance est bien à la hausse

Car la tendance reste bien à la hausse sur le long terme. Confirmation du professeur Éric Cornelis de l’Université de Namur. Il est spécialiste mobilité et responsable du groupe de recherche sur les transports. Et pour lui, cette baisse des embouteillages en 2019 est à prendre avec des pincettes.

Deuxièmement, cette diminution s’explique par une forte augmentation des travaux en 2018 à Namur et ses environs. "Les chiffres des files ont donc explosé pour cette année-là. Et on est revenu à la moyenne de 2017", explique le directeur de la communication de TomTom à Paris. "L’explication est donc très orientée par rapport à des travaux routiers conséquents qui avaient été engagés en 2018 et qui ont impliqué une augmentation de la congestion".

Premièrement, sur le terrain, l’impression globale des Namurois reste que les bouchons augmentent bien. Il suffit de se promener dans les rues, parfois étroites, du centre-ville aux heures de pointe. "Depuis qu’il y a tous les travaux dans Namur, on voit que les files se multiplient", nous explique une dame. "Il y a une importante différence par rapport à avant, il y a 10 ans". Son mari rétorque : "le matin et le soir, on remarque effectivement que ça bouchonne aussi bien dans le cœur de la ville qu’à Jambes". Enfin, un dernier automobiliste exaspéré nous lance : "c’est la croix et la bannière de rouler aux heures de pointe."

Pour le professeur Éric Cornelis, spécialiste de la mobilité et professeur à l'Université de Namur, les chiffres révélés par la marque de GPS sont à nuancer. Car la société ne représente que 10% des véhicules et que ces données doivent être analysées sur le long terme. - © Mathieu Baugniet

Namur est une ville embouteillée

Troisièmement, les chiffres de congestion doivent être analysés sur une longue période. "En 2018, il y a eu énormément de travaux. Conséquence, les données de TomTom ont augmenté pour cette année-là. Aujourd'hui, nous sommes revenu à la situation de 2017", détaille Éric Cornelis. "Namur reste une ville embouteillée. Et elle l’est de plus en plus. Elle attire de plus en plus de travailleurs, de clients pour les commerces et de visiteurs d’un jour ou venus pour le week-end".

Mais le phénomène le plus important qui se traduit par des bouchons, ce sont les transports scolaires aux heures de pointe. "Il y a beaucoup d’écoles dans le centre-ville. Il y a aussi l’université, les hautes écoles, avec tous les étudiants qui doivent se rendre dans le cœur de la ville. Et problème : toutes les arrivées et les sorties se font souvent aux mêmes heures. Cela cause des embouteillages", conclut le professeur Cornelis.

Un chiffre encore. Les Namurois perdraient 11 minutes chaque matin dans les bouchons. À savoir 87 heures par an. La capitale wallonne est la 242e ville la plus embouteillée du monde, selon la marque de GPS.

Enfin, terminons sur une bonne nouvelle. Depuis la mise en place du nouveau rond-point au grognon, la congestion diminue un peu dans cette partie de la ville.