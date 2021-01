Mochélan lance une solidarité entre artistes, indépendants et artisans

"Il faut qu’on construise des choses ensemble et lutter contre le chacun pour soi et le diviser pour mieux régner". Le slameur/rappeur carolo Mochélan lance son appel sur les réseaux sociaux. Son projet s’appelle Profil Wanted. "Je lance un grand appel partout. Que des indépendants invitent des artisans et des artistes chez eux pour un petit concert filmé." L’idée c’est bien de créer de la visibilité pour tout le monde. "On vit tous à notre échelle les conséquences de la crise sanitaire. On doit trouver des solutions sinon ce seront les grandes enseignes qui vont s’en sortir et les petits seront écrasés."

La première vidéo sort dans les jours qui suivent. 25 minutes de Mochélan tournées chez Expo, Studio & Labo Carolo avec la marque T-shirt Mania comme artisan. Le monde carolo bien mis en avant. "Et il y a plein d’autres artistes et artisans à Charleroi qui désespèrent de trouver des lieux pour s’exprimer. Et puis, j’ai lancé ça à Charleroi parce que je suis carolo mais il faudrait étendre cette énergie partout."

Encore des vidéos d’artistes sur le web ?

Ces derniers mois, les vidéos d’artistes se sont multipliées alors qu’est-ce que ce projet peut apporter de neuf ? "D’abord, on ne veut pas créer encore une fois un évènement gratuit dans lequel des artistes travaillent, s’investissent et ne reçoivent rien en retour. L’idée c’est de pouvoir rémunérer les artistes. On est en contact pour des subsides, des rentrées d’argent pour payer les professionnels pour leur travail. Et puis la différence ici, c’est aussi cette solidarité entre des gens qui n’ont pas l’habitude de se croiser."

Sortie du premier épisode mardi. Et ensuite… L’emballement ? Mochélan l’espère bien !