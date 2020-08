Mobilité : perturbation du trafic ferroviaire en raison d’un dégagement de fumée en gare d’Anvers, la situation est sous contrôle

La circulation des trains en gare d'Anvers-Central est perturbée ce mercredi soir en raison d'un dégagement de fumée à une locomotive, indique le gestionnaire du réseau Infrabel. Aucun blessé n'est à déplorer et la situation est sous contrôle mais le train en question doit être remorqué et la circulation des trains dans le tunnel au départ et en direction de Luchtbal (et donc aussi des Pays-Bas) doit être déviée en surface.

"Vers 17h20, un train Benelux est entré en gare d'Anvers-Central en dégageant de la fumée à hauteur de la locomotive", explique Infrabel. "Les pompiers sont sur place et la situation est sous contrôle. La SNCB a évacué dans un premier temps les quelque 300 passagers vers l'arrière du convoi et va maintenant les amener sous escorte vers l'Astridplein".

La circulation des trains étant interrompue sur l'ensemble des voies pour des raisons de sécurité et l'incident perturbant également le trafic en gare d'Anvers-Berchem, la police anversoise appelle les voyageurs sur Twitter à éviter autant que possible les gares d'Anvers-Central et de Berchem afin d'éviter les rassemblements en ces temps de pandémie.