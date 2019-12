Mobilité, milieu rural, profils inattendus… les grands enseignements sur le coworking en Wallonie

Le coworking, une tendance qui se répand de plus en plus. Vous le pratiquez d’ailleurs peut-être, vous qui n'avez pas envie de travailler tout seul chez vous. Il faut savoir qu’il est possible de réserver un bureau dans un espace commun. A Mons, à La Louvière, à Ath par exemple.

Alors… Est-ce que ça marche vraiment ? Qui le fait ? Avec quels résultats ? Pour quels avantages ? Chaque année, une enquête est menée par "l'agence du numérique". Celle-ci interroge des "coworkers" wallons.

Que nous apprend cette étude ?

Tout d'abord que les espaces de coworking ne se situent plus seulement dans les villes, mais aussi à la campagne. L'offre se développe petit à petit. Et ceux qui fréquent les espaces de coworking en milieu rural le font de façon plus ponctuelle. Quelques jours par mois, uniquement. Comme pour s'octroyer une petite bulle d'oxygène, une petite mise au vert...

Un autre enseignement de cette étude concerne le temps que l'on passe sur la route, entre la maison et le lieu de travail. Ce temps de parcours diminue. Plus de la moitié des coworkers sont au bureau en maximum un quart d'heure de voiture. Le coworking serait donc une solution intéressante aux problèmes de mobilité (embouteillages, pollution et autres).

Enfin, notons que parmi les adeptes du coworking, il n'y a pas seulement des indépendants, ou des jeunes qui lancent leur boîte. Il y a de plus en plus de salariés. Certains préfèrent aller dans un espace de coworking plutôt que de faire du télétravail à domicile. Ils trouvent ça plus convivial, plus motivant. Evidemment cela a un coût. Que tous les employeurs ne sont pas prêts à débourser.