Un mort, plusieurs blessés, toits et arbres arrachés: la tempête David fait de nombreux dégâts en Belgique

Partout, les zones de secours sont débordées par les appels qui concernent, dans la plupart des cas, des chutes d'arbres, de tuiles et des toitures endommagées.

Les intempéries ont aussi fait plusieurs blessés, dont un dans un état grave à Anvers. Il s'agit d'une quadragénaire qui semble avoir été atteinte par une chaise de terrasse qui s'était envolée, a précisé la police locale après une enquête de voisinage. Le propriétaire du siège a été identifié et pourra être tenu civilement responsable de l'incident.

Sur les routes aussi, les bourrasques se font sentir, notamment à cause des arbres.

- Sur l'E42, à Tournai vers Mons, peu avant Maubray : les bandes d’arrêts d’urgence et de droites sont entravées

- Sur la N5 Bruxelles - Waterloo, à hauteur de Rhode-St-Genèse : le passage est très difficile, dans les deux sens de circulation

- Sur la N240, à hauteur de Grez-Doiceau (Bois de Beausart) : la chaussée est fermée dans les deux sens, une déviation a été mise en place (via Piétrebais)

- sur l'E42 vers Mons, au km 4.9 (à hauteur de Pommeroeul) sur la bande de gauche

- sur la N552, à hauteur de Hautrage : le passage est difficile

- à Bruxelles, rue De Fré : la chaussée est fermée dans les deux sens

Et en Flandre :

- à hauteur de Beveren également, dans l'échangeur reliant l'E17 avec l'E34 vers Knokke

- sur l'E17, à hauteur de Zwijndrecht : la bretelle d'accès est fermée vers Anvers

- N139 Vieux-Tournhout vers Arendonk, rue de la Chapelle : la chaussée est fermée

- sur l'E19 Bruxelles vers Anvers, à hauteur de Malines-Nord (au km 18) : la bande de gauche est entravée

- sur l'E19 Anvers - Breda, à hauteur de Kleine Bareel (au km 36.7) : la voie d'accélération est entravée

Tuiles envolées, branches sur les voiries...

Plus localement, on nous signale çà et là plusieurs interventions des pompiers. Le Hainaut occidental ne fait pas exception : les pompiers de la zone de Wallonie picarde ont ainsi enregistré une cinquantaine d'interventions, sans déplorer aucun blessé.

Les pompiers se sont essentiellement déplacés pour des tuiles envolées, des branches jonchant les voiries ainsi que des câbles électriques au sol.

Les pompiers de Liège sont aussi intervenus à de nombreuses reprises. "Nous travaillons sans relâche depuis 09h00. Nous en sommes actuellement à 80 interventions", a indiqué l'un des hommes du feu. De nombreux arbres sont en effet tombés sur la chaussée et plusieurs toitures de la région ont également été endommagées. Toutefois, les conditions climatiques

Les trains aussi sont impactés, mais plus légèrement

La circulation des trains a été légèrement perturbée jeudi matin en raison des intempéries, notamment à Bruxelles et à Binche. Le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Petit, demande aux personnes habitant à proximité des voies ferrées de fixer solidement les objets susceptibles de s'envoler et de gêner le trafic.

A Binche, un arbre est tombé sur les voies et a entraîné l'interruption du trafic ferroviaire vers 9h30 entre la cité des Gilles et Leval. A Bruxelles, à Tour & Taxis, la circulation a également été temporairement suspendue en raison d'un obstacle qui menaçait de tomber sur les voies tandis qu'un trampoline s'est retrouvé sur les rails à Zedelgem.

Le réseau de la Stib légèrement perturbé

La société bruxelloise de transport public (Stib) a subi de légères perturbations jeudi matin, sur deux lignes de tram et trois lignes de bus, en raison des fortes rafales. Actuellement, aucune autre perturbation n'est à déplorer.

La ligne de tram 44 a été perturbée en raison d'un arbre tombé sur les voies. Entre Madou et le centre de Tervuren, la circulation a été remplacée pendant une heure par des navettes, à partir de 8h40.

A Saint-Gilles, le tram 81 a été interrompu pendant un quart d'heure aux alentours de 9h20 à cause d'une gouttière desserrée par le vent. Il n'y avait dès lors pas de circulation entre l'avenue du Roi et Barrière.

Concernant les bus, les lignes 38, 41 et 43 ont été interrompues de 8h30 à 9h00 à cause d'un arbre qui menaçait de tomber. Pour le moment, aucune autre perturbation n'est à signaler sur le réseau de la Stib.