Mobilité en Flandre : l’autoroute A8 (Bruxelles-Tournai) sera rénovée à hauteur de Hal la semaine prochaine

L’autoroute A8 sera rénovée à hauteur de Hal la semaine prochaine, entraînant des perturbations à partir du lundi 13 septembre au soir jusqu’au dimanche 19 septembre au matin, a prévenu l’Agence flamande des routes et du trafic routier. Les travaux se dérouleront en plusieurs étapes.

Du lundi au mercredi, les rénovations se feront de nuit, sur les bretelles et sorties de Hal (n°22) et de Tubize (n°23), qui seront, par conséquent, fermées à la circulation entre 20h00 et 06h00 du matin. La circulation sera déviée via les sorties précédentes ou suivantes.

De jeudi à samedi, les travaux se feront sur l’autoroute même, avec l’asphaltage du tronçon entre l’Edingsesteenweg et la Rodenemweg. Dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, l’A8 sera complètement fermée à la circulation de 23h00 à 05h00 du matin. Une déviation dans les deux sens sera mise en place pour les conducteurs.

L’année dernière déjà, l’A8 avait fait l’objet d’importants travaux de revêtement de route sur le tronçon de 3,5 km entre les bretelles des sorties Hal (n°22) et Tubize (n°23). Cette fois-ci, ce sont les bretelles elles-mêmes et la portion suivante de l’A8 qui vont être asphaltées.

Une passerelle pour piétons au-dessus de l’A8 sera également installée durant toute la durée des travaux. Les tours d’escaliers étaient déjà en place, et le pont va maintenant être installé grâce à une grue.