Mobilité à Liège : la piste cyclable rue Maghin bientôt supprimée

À Verviers, c'est le boulevard des Gérardchamps qui, fin de semaine dernière, a vu disparaître ses bandes réservées aux vélos et aux bus. Les autorités communales ont estimé que cet aménagement en phase de test causait trop de risques d'accidents.

Ces marquages datent du premier confinement, au printemps 2020. La circulation à vélo avait alors grimpé en flèche et la ville avait décidé d'aménager des pistes cyclables provisoires dans 25 rues, notamment rue Maghin, devenue à sens unique pour les automobilistes.

De nombreux riverains du quartier se plaignaient des embouteillages et des détours imposés par ces aménagements. © Marc Hildesheim

De nombreux riverains du quartier en ont eu ras la casquette des embouteillages et des détours imposés par ces aménagements. La ville a alors organisé une consultation citoyenne via un toute-boite.

Pour Jean-Yves Lovens, du Gracq, l'association qui défend l'usage du vélo au quotidien, les dés ont été pipés.

"Par rapport aux habitants du quartier, le nombre de personnes qui ont vraiment eu accès à cette consultation est très peu important".

Et d’ajouter : "Même parmi les personnes consultées, le nombre de réponses est très peu important également. On parle de 150 réponses. Ce qui représente un peu près 1% de la population du quartier. Et cette consultation n’a pas été rendue aux usagers qui empruntent la rue Maghin, notamment à vélo".