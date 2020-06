Mobilisation du secteur de l'événementiel: "On n'a pas de perspectives"

Les organisateurs de foire, de salons, congrès, et autres festivals pourront reprendre leurs activités le 1er juillet, mais avec un nombre de participants limité à 200 personnes. Une mesure qu’ils estiment inadaptée, c'est ce qu'a expliqué ce matin la porte-parole francophone de l’Alliance des fédérations belges de l’événementiel, Vinciane Morel qui était l’invitée de la rédaction de VivaBruxelles ce matin: "Limiter à un nombre n'est pas vraiment la solution. Pourquoi un événement de 200 personnes pourrait se faire et pas un événement de 201 personnes? On a développé un outil pour recommencer l'événementiel de manière mesurée et contrôlée, des mesures qu'on pourrait mettre en place pour rendre nos événements safe et secure".