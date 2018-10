Mobilisation contre le soutien d'ING à l'entreprise d'huile de palme Socfin

Depuis deux ans, les ONG ont engagé un dialogue avec ING à propos des services financiers octroyés à l'entreprise belgo-luxembourgeoise Socfin. Les représentants de la banque leur affirment que l'entreprise a répondu à toutes leurs questions de manière pleinement satisfaisante. Le collectif relève pourtant que la Banque mondiale a refusé d'octroyer un prêt de 150 millions d'euros en 2016 à Socfin, constatant notamment des écarts importants avec les principes de bonnes pratiques internationales. Ce refus va dans le sens des recommandations du Point de Contact National belge de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Le collectif note encore que quatre cadres du groupe ont été condamnés le 29 juin dernier pour corruption active d'une haute fonctionnaire guinéenne par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.

"Sur papier, la banque s'engage à respecter toute une série de critères sociaux et environnementaux, notamment dans des secteurs sensibles tels que l'huile de palme, mais dans la réalité nous avons pu constater que ces engagements ne sont pas respectés et passent loin derrière les soucis de rentabilité", dénonce Florence Kroff au nom du collectif d'ONG. Ce dernier s'oppose à l'éventuel octroi d'un nouveau prêt de 15 millions d'euros à Socfin.

Socfin est arrivé en 2011 et a accaparé 18.000 ha de nos terres

Des prises de parole ont été organisées lors de cette mobilisation. "Socfin est arrivé en 2011 et a accaparé 18.000 ha de nos terres", a souligné une représentante de l'organisation MALOA qui défend les droits des communautés en Sierra Leone. "Nous n'avons plus de terres pour cultiver notre nourriture. Nous n'avons plus d'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Nos leaders sont criminalisés et beaucoup de jeunes sont en prison car ils sont accusés à tort de voler des noix de palme."

Le collectif regroupe notamment les ONG CNCD-11.11.11, FIAN Belgium, Oxfam Solidarity et SOS Faim.