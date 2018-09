Mobilisation contre le racisme: "C'est un phénomène dangereux"

" Le racisme et l’islamophobie n’ont pas leur place en Belgique ". Ce slogan semble évident et pourtant, il doit être sans cesse rappelé, martelé pour ne pas se faire oublier. C’est particulièrement vrai ces derniers mois, estime le Collectif contre l'islamophobie en Belgique (CCIB). Il ne s'agit plus de faits divers mais bien d'un phénomène dangereux qui se développe dans notre société. Chaque année en Belgique, des dizaines d'agressions racistes à caractère haineux se déroulent dans l'espace public ou ailleurs, trop souvent dans l'indifférence", s'indigne l'association créée en 2014.

Ce matin, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le Palais de Justice de Bruxelles pour le rappeler.

"Les haines se nourrissent. On veut réunir tout le monde avec un principe supérieur, celui du respect des droits fondamentaux", souligne le vice-président du CCIB, Hajib El Hajjaji, alors que le récent coup de gueule de notre collègue à la RTBF Cécile Djunga a suscité l'émoi en Belgique.

L'événement est aussi l'occasion de demander la mise en place d'un plan interfédéral de lutte contre le racisme et les discriminations.

Mardi prochain, la "semaine d'actions" se poursuivra avec une conférence intitulée "L'islamophobie, déni ou défi?" de 14h à 16h au Parlement bruxellois. Elle se clôturera vendredi 21 septembre par un gala de soutien au bénéfice du CCIB qui se tiendra au Centre communautaire maritime de Molenbeek.

Parallèlement, le CCIB organise un concours de dessin et de caricature pour dénoncer la haine et l'islamophobie. Tout un chacun peut proposer son œuvre avant le 19 septembre en l'envoyant par courriel à l'adresse contact@islamophobia.be.