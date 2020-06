Mobilisation à Bruxelles contre les mauvais traitements des sans-abris

Plusieurs personnes se sont rassemblées lundi vers 13h00 devant l'agence régionale Bruss'Help, le centre de coordination et d'orientation pour les acteurs de l'aide d'urgence auprès des personnes sans-abri, rue de l'Association à Bruxelles. Ces personnes, des membres du Syndicat des immenses (immensité étant ici l'acronyme de Immersion dans une Merde Matérielle Énorme, Non Sans Impact sur la Trajectoire de l'Émancipation), ont dénoncé les mauvais traitements et la discrimination des sans-abris par les services publics.

Le Syndicat des immenses a voulu signifier au Conseil d'Administration de Bruss'Help, par son action, que le "virus" de l'immensité s'accroît. "Si le coronavirus décline et si le déconfinement s'accélère, le virus de l'immensité, lui, déjà présent avant la crise sanitaire, est plus virulent et plus dévastateur que jamais", a déclaré le syndicat.

Ses membres se sont rassemblés devant les bureaux de Bruss'Help et ont brandi quelques panneaux revendicatifs à l'adresse du personnel et du Conseil d'Administration de l'agence régionale, dans le but d'un échange avec eux sur le pas de la porte. Un dialogue a pu se former, en respectant la distanciation sociale.

Les membres du Syndicat des immenses ont notamment parlé d'un "manque criminel" de logements à loyer abordable. "Les travailleurs du 'secteur sansabrisme' auront beau faire, tant que 4.187 logements à loyer abordable ne seront pas créés, le virus de l'immensité réduira la vie des immenses à un confinement perpétuel dans leur 'merde' matérielle", a déclaré l'un d'eux.