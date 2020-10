Mise sous eau ce lundi du nouveau Chenal de la Lys à Comines

Le SPW procèdera, ce lundi 12 octobre, à la mise sous eau partielle du nouveau chenal de la Lys à Comines. Ce chantier a pour objectif d'augmenter le gabarit des bateaux navigant sur la Lys mitoyenne, vers les ports de Gand et d'Anvers. Ces travaux seront menés par le "SPW Mobilité et Infrastructures", en collaboration avec les "Voies navigables de France" et de "Vlaamse Waterweg".

Le SPW s'active, depuis mars 2020, afin de permettre la création d'un nouveau chenal de 800 mètres dans la plaine des Prés de Lys. Le chenal creusé est une étape importante d'un projet commun avec la France et la Flandre. A l'avenir, l'ensemble des travaux permettra à des bateaux de plus de 4.400 tonnes (classe CEMT Vb) de rejoindre les ports maritimes de Gand et d'Anvers.

Première phase des travaux

Une première phase des travaux avait déjà permis, en 2017 et 2018, l'installation d'une halte nautique de 48 mètres, d'une rampe de mise à l'eau et de la réfection de la rue du Fort. Depuis mars de cette année, les travaux de rectification de la courbe de la Lys, mitoyenne à hauteur de Comines-Warneton, sont en cours. Un tunnel au-dessous de la rampe d'accès du pont-frontière sera bientôt creusé. De part et d'autre du pont de Comines, l'élargissement, par des parois verticales constituées de palplanches métalliques et de poutres en béton, est en cours tant côté belge que français.

Alors que la France effectue des travaux entre Deûlémont et l'écluse de Comines, la Wallonie réalise l'amélioration de la Lys dans la traversée de Comines. Pour sa part, la Flandre effectue des travaux, entre Wervik et Menin.

Une fois le canal Seine-Nord réalisé en France, ce chenal ouvrira l'accès au bassin parisien.

Ce lundi 12 octobre, le chenal creusé sera mis partiellement sous eau. Le remplissage durera toute la journée. Cette étape ne signifie pas l'ouverture à la navigation. Des aménagements doivent encore être réalisés avant le retrait des digues provisoires.

Ultérieurement, un enrochement sous eau protégera les nouvelles berges. Les 250.000m³ de terre de déblai du nouveau chenal n'ont pas été évacuées. Elles ont été stockées sur le site du chantier. Ces terres seront entièrement réutilisées pour la création et l'aménagement d'un parc urbain.