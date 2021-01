Mise en place des premiers câbles pour le téléphérique de Namur

Les travaux en cours pour la construction du futur téléphérique de la ville de Namur avancent à pas de géants. Après l'installation des huit pylônes et des deux gares, place à l'installation des câbles. Et c'est ce lundi 11 janvier que l'opération commence. À l'aide d'une péniche sur la Sambre, le tout premier câble a été placé.

Alors que les huit pylônes métalliques sont désormais en place, une nouvelle phase débute pour le chantier du téléphérique de Namur. Il s'agit de l'impressionnante opération de déroulage des câbles sur lesquels évolueront les futures cabines.

D'abord, un fil de kevlar très fin d'environ 10 millimètres est installé. Ce fil permettra le tirage du premier câble d'installation qui, dès qu’il sera ancré, servira au tirage de l’ensemble des câbles à travers les gares et sur l’ensemble des pylônes. Ici, on augmente progressivement le diamètre du câble par déroulages successifs à l’aide de treuils, jusqu’à la mise en place du câble définitif. On recommence l’opération plusieurs fois jusqu’à dérouler chacun des câbles acier. Cette étape durera environ un mois. La fin de la phase de câblage est donc prévue mi-février.