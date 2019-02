Mise en place dès ce lundi du (gros) chantier de réhabilitation de l'E42-E19/A7 Obourg vers Jemappes

Dès ce lundi 18 janvier, le SPW Infrastructures va procéder à la mise en place du chantier de réhabilitation en profondeur de la portion d’autoroute de l’E42-E19/A7 Obourg vers Jemappes. Cette mise en place consiste en la pose de nuit de séparateurs de trafic, une opération qui engendrera déjà le retrait progressif d’une voie uniquement en direction de Bruxelles.

Le chantier débute effectivement à partir de ce jeudi 21 février, il impactera les deux sens de circulation.

Voici les implications pour les automobilistes : sur l’autoroute d’abord, sur le tronçon d’environ 11,5 km, dans les deux sens, la circulation sera réduite à deux bandes dans chaque sens en lieu et place des trois bandes en conditions normales. La vitesse sera limitée à 70 km/h. L’entièreté du trafic vers la France sera basculée à contresens, du côté de l’autoroute accueillant habituellement les voies vers Bruxelles.

Ce qui change à propos des entrées et sorties

En direction de la France:

Trois éléments à prendre en compte si vous circulez sur le tronçon concerné 1) il faut d’abord signaler que la rue d’Obourg ne pourra plus être empruntée pour monter sur l’E42/E19-A7. 2) Il faut mentionner la fermeture de l’aire de Bois du Gard. 3) Dans l’échangeur Nimy, l’accès et le sortie n°23 bis ne seront plus il ne sera plus possible de quitter l’autoroute ou de monter sur l’autoroute. Une déviation sera par ailleurs mise en place via la N552 (Route de Wallonie) ;

Vers Bruxelles :

dans l’échangeur de Nimy, si l’accès à l’autoroute n°23 bis ne sera plus opérationnel, la sortie elle pourra être empruntée dans ce sens à cet endroit. Précisons qu’une déviation sera mise en place via la N552 (Route de Wallonie) ;

Tous les mouvements resteront permis dans l’échangeur n°24 "Mons" et dans l’échangeur de Jemappes (connexion R5 à E42-E19/A7) à l’exception de la liaison R5 vers E42-E19/A7 en direction de la France qui ne sera possible qu’à partir du début du mois d’avril. Plus d’information :