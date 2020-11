Mise en place d'une task force Covid pour les maisons de repos en Wallonie picarde

La Conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wallonie picarde a organisé, ce vendredi, une réunion en urgence pour faire face de manière concertée à la situation sanitaire, de plus en plus préoccupante dans l'ensemble des maisons de repos et de soins en Wallonie Picarde. En accord avec le gouverneur, une task force sera mise en place pour faciliter l'efficacité et le dialogue sur la Wapi.

Sous la présidence du ministre régional Jean-Luc Crucke (MR) et sur proposition de la CGSP en concertation avec les autres syndicats, ce comité de concertation exceptionnel a réuni ce vendredi 6 novembre les 23 bourgmestres de Wallonie picarde, les présidents et directeurs généraux des CPAS de Wapi, la Zone de Secours de Wapi, la médecine du travail Cohezio, les trois syndicats, l'IMSTAM, le CRP Les Marronniers, l'UMons et l'ASBL Wallonie picarde WAPI 2040.

Une stratégie commune

À l'unanimité des membres présents, l'assemblée a proposé des pistes d'actions afin de dégager une stratégie commune pour surmonter la crise sanitaire au sein des maisons de repos et de soins, mais aussi pour faire face aux trop nombreux clusters qui y sont présents.

La Wapi compte 170 institutions d'hébergement Aviq, dont 96 maisons de repos/soins et résidences-service. Parmi celles-ci, 20 font partie du secteur public et 76 du secteur privé. La zone de secours de Wallonie picarde dénombre 1.276 résidents positifs sur un total de 11.276 résidents en date du 6 novembre.

La répartition est la suivante: 243 résidents positifs dans le secteur public (sur un total de 1.829 résidents), 648 dans le secteur privé (sur un total de 4.618 résidents) et 385 dans d'autres structures Aviq (sur un total de 4.829 résidents).

En ce qui concerne le personnel, on dénombre 623 membres du personnel absents sur un total de 9.480, soit un taux d'absentéisme de 6,5%. La task force qui sera mise en place sera dirigée par Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours, en collaboration avec des acteurs de terrain (IMSTAM, Médecine du travail...), afin de faire remonter les différentes réalités.

Une cellule de référence

Cette équipe constituera une cellule de référence en matière de centralisation et de diffusion de l'information.

La task force aura pour mission de rassembler et centraliser toutes les informations utiles relatives à la Covid en WAPI, effectuer toute proposition utile relative aux mesures de confinement et de déconfinement qui pourraient s'appliquer sur ce territoire, accompagner les maisons de repos avec un regard extérieur par rapport à la mise en place de mesures d'hygiène, mettre en place un pool d'appui logistique et travailler sur la décentralisation territoriale des formations pour les agents des maisons de repos, à ce jour dispensées à Mons.