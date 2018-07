"Mini-tornade" à Taverneux: grosse frayeur pour des scouts du Brabant wallon

Des sortes de "mini-tornades" se sont produites dans les régions de Houffalize et de Bastogne (province du Luxembourg) mardi. Le phénomène a notamment touché un camp scout de Chastre (Brabant wallon) installé sur une prairie de Taverneux... un camp d'une cinquantaine d'Eclaireurs (12-16 ans), confronté à deux épisodes en une seule journée, ce mardi.

Il s'agit en fait de ce qu'on appelle des "dust devils" ("diables de poussière" ou tourbillons de poussière). Ils se forment par temps chaud lorsque ,au sol, on retrouve des différences de températures importantes entre des surfaces différentes (entre une route et un champ par exemple). Résultat : cela engendre un mouvement d’air qui peut finir par entrer en rotation.

"La première mini-tornade est passée vers 11 heures", explique Gaëlle Dauw, cheffe des Eclaireurs. Elle a emporté des déchets qui se trouvaient à côté de nous. Ces détritus ont été soulevés à une centaine de mètres de haut, environ. Ils sont retombés très loin et nous n'avons pas pu tout récupérer."

On décampe!

"La seconde mini-tornade est passée sur le camp vers 17-18h. On était en train de discuter. Soudain, on a entendu un très gros bruit. On a vu une tente complètement déchirée. Tous les tendeurs avaient lâché. Toutes les affaires de nos scouts ont été prises dans le tourbillon. Cela faisait peur. Nous nous sommes mis à courir, car nous avions peur pour nos scouts. Un objet aurait pu retomber sur eux. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés."

Le scout volant

C'était sans doute un scout très téméraire... "Un des scouts a voulu se placer au centre de la mini-tornade pour voir l'effet que cela faisait, poursuit Gaëlle. Il a été légèrement soulevé et a pris peur... Je crois qu'il ne recommencera plus l'expérience."

"Par précaution, en collaboration avec les autorités locales, nous avons pris des mesures pour que les scouts puissent avoir les bons réflexes en cas de nouvelle mini-tornade", explique David Posocco chef d'unité. "Ce plan d'urgence doit permettre l'évacuation et la mise à l'abri des scouts en cas d'alerte. C'est une mesure préventive. Mais importante. L'année dernière, à Houffalize, une mini-tornade avait causé d'importants dégâts". D'où le plan d'urgence prôné aujourd'hui, avec le soutien des autorités locales.