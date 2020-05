Mini-Europe : "La plus mauvaise année"

Le parc Mini-Europe, situé au pied de l’Atomium à Bruxelles, peut à nouveau accueillir des visiteurs depuis ce lundi. Comme les musées, il a dû pour cela mettre en place une billetterie en ligne et prendre des dispositions pour éviter les effets de foule.

En réalité, cette "foule" n’est pas vraiment attendue. Car comme la plupart des attractions et commerces vivant du tourisme, Mini-Europe s’attend à traverser des semaines encore difficiles : "L’année passée on a fait 420 mille visiteurs. Si cette année on peut limiter les dégâts et avoir entre 150 et 200 mille visiteurs, ce serait déjà pas mal, confie Thierry Meeùs, patron du parc. C’est la plus mauvaise année à prévoir pour Mini-Europe, pire encore qu’avec les attentats et la fermeture de l’aéroport de Zaventem".

Il faut dire que le public du parc est constitué à 80% de touristes étrangers qui ne reviendront pas en masse cet été. Inutile de compter aussi sur les élèves en voyages scolaires.

Finalement l’espoir auquel se raccroche Thierry Meeùs est de voir s’intensifier le tourisme intérieur : "Nous pouvons espérer un phénomène inverse. Si les étrangers ne peuvent pas venir, les Belges n’iront peut-être pas à l’étranger non plus. Et vont peut-être, et c’est pas plus mal, redécouvrir les beautés de Belgique."

En plus des frontières fermées et des excursions scolaires annulées, la fermeture prolongée du fameux voisin ultra-populaire à neuf boules vient encore un peu plus compliquer la reprise de Mini-Europe. Thierry Meeùs s’attend à des pertes de l’ordre de 3 millions d’euros pour ce parc qui emploie l’équivalent de 30 personnes à temps plein.