Mini-concerts cet été : Villers-la-Ville s'y prépare activement

Un nouveau conseil national de sécurité doit se réunir aujourd’hui, à Bruxelles.

Au menu, notamment : les perspectives de déconfinement du secteur culturel. Un accord est intervenu entre communautés, pour un redémarrage très progressif et très cadré, afin de donner un peu d’air à un secteur étouffé par la crise sanitaire. S’il est approuvé par le Fédéral, ce redémarrage se fera prudemment, étape par étape, mais aussi, par secteurs.

Villers-la-Ville prépare l’été

Dans cette optique, certains préparent déjà des mini-concerts en plein air, pour juillet et août 2020. C’est le cas de l’asbl qui gère le site de l’abbaye de Villers-la-Ville.

"Nous voulons redonner de l’espoir aux artistes qui ont envie de s’exprimer devant un public", explique le directeur du site, Patrick Fautré. "Le site de l’abbaye de Villers-la-Ville est exceptionnel. C’est un lieu magique. Nous voulons donc y organiser en juillet et en août des petits concerts, avec un public restreint".

Consignes sanitaires

Si la formule se confirme, elle devra se concrétiser dans un cadre strict. "Ce serait 150, voire 250 personnes maximum, avec des consignes de distanciation sociale et les gestes barrières à respecter. Nous pensons installer des chaises, distantes les unes des autres. Il faudra du gel désinfectant, voire des masques. Nous attendons les consignes du Conseil National de Sécurité".

400 artistes intéressés

A ce jour, plus de 400 artistes ont déjà manifesté un intérêt pour ces mini-concerts à Villers-la-Ville. "Nous devrons donc faire des choix. La priorité ira aux artistes Belges et francophones".

Selon l’organisateur, plusieurs noms seraient déjà en vue, comme Marka, Grandgeorge, Abbey Road, Jacques Stotzem et un orchestre classique. "Nous voudrions une programmation variée. Avec des concerts à prix démocratique, soit 15 euros".

"Il faut que ça bouge !"

Pour le chanteur belge Marka, "le spectacle en général est vital, quelle que soit sa forme, pour les artistes. C’est vital pour pouvoir s’occuper l’esprit, pour rester créatif, pour rester présent et pour pouvoir continuer à se nourrir. Les concerts de cet été à Villers-la-Ville vont dans le sens de tout cela. On va réinventer une manière de jouer. Cela vaut la peine d’être vécu. Car il faut qu’on avance ! On ne peut pas rester indéfiniment confinés". Et l’artiste de dénoncer le manque de soutien des autorités à l’égard du monde culturel.

Enfin, notons que la Nuit des Choeurs, prévue fin août, sera tout de même reportée à l’an prochain, l’événement attirant une trop grande foule !

Quant à d’autres activités, comme les stages, les ateliers et les visites guidées des ruines de l’abbaye, elles devraient pouvoir reprendre prochainement, mais toujours dans le respect des consignes sanitaires.