"Millesim", le plus luxueux des sommeliers, est liégeois

Chaque pièce est travaillée, au niveau du design, de façon à être vraiment exclusive. Les clients ont, quelque fois, des demandes très précises. Comme ce client russe qui a désiré faire graver son nom en fil d'or sur le sommelier et le doter de pierres précieuses.

C'est en 2000 que Michel Denis et Cédric Fouarge, tous deux diplômés de l'école Saint-Luc en design industriel, participent au concours du Sommelier du Millénaire organisé par le village français de Gevrey-Chambertin. Le jury, composé de grands noms de la gastronomie française, attribue le premier prix aux deux liégeois pour leur sommelier d'exception.

Un sommelier "Millesim" personnalisé - © D.R

Une clientèle hétéroclite

Les personnes qui achètent ce type de sommelier sont des amoureux du vin et des beaux objets. Il ne s'agit pas forcément de personnes fortunées mais surtout de clients qui décident de se faire plaisir comme on le ferait en s'achetant une belle montre. Comme l'explique Michel Denis: "Certains de nos clients apprécient ce sommelier car il peut se conserver et surtout se transmettre".

Un nouveau type de clientèle se développe également, il s'agit de personnes à la recherche d'exclusivités et d'objets personnalisés.

"Nous avons des clients en Belgique, précise Michel Denis. Mais la majorité viennent de pays comme la Russie et nous développons le marché en Asie car les asiatiques sont friands d'objets qui leur permettent d'étaler leur nouveau pouvoir d'achat".

Le prix de base du sommelier "Millesim" s'élève à 850 euros.