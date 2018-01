Migrants: Quelle procédure d'asile pour les MENA, les Mineurs Etrangers Non Accompagnés ?

Mohammad, 16 ans, d'origine soudanaise et torturé dans son pays, témoignait ce mercredi sur la RTBF. Arrivé l'été dernier à Bruxelles, il a tenté pendant plusieurs mois de rejoindre l'Angleterre. Finalement, il a décidé de déposer une demande d'asile en Belgique: "Je voulais aller en Angleterre mais en fait, je ne connaissais pas les règles en vigueur ici en Belgique. On m'a tout expliqué et on m'a dit que je pourrais peut-être avoir des papiers comme je suis mineur". En Belgique, la procédure d'asile est effectivement différente que l'on soit majeur ou mineur.

Le règlement de Dublin s'applique différemment

Si le mineur décide de déposer l'asile en Belgique, il y a tout un système de protection qui se met en place autour du lui: l'aide d'un tuteur qui devient son représentant légal, l'accès à la mutuelle, le droit à la scolarisation, etc. Et puis surtout: le règlement de Dublin - le fait de renvoyer un migrant vers le premier pays d'entrée de l'UE - ne s'applique pas de la même manière aux mineurs. Cécile Ghymers, avocate spécialisée dans la matière détaille: "C'est à dire que l'on va d'abord vérifier s'il y a des membres de la famille qui sont capables de prendre le jeune en charge dans un autre Etat membre de l'Union européenne. C'est cet Etat qui sera compétent si c'est dans l'intérêt du jeune et s'il marque son accord. Donc on va par exemple vérifier si les parents sont en Angleterre, s'ils sont en Espagne etc... C'est ce pays-là qui sera compétent et pas le pays de l'entrée en Europe ou de la prise d'empreintes. Et si il n'y a pas de membre de famille dans l'Union européenne, alors, ce sera le pays de l'introduction de la demande d'asile". Ce qui explique par exemple que Mohammad a pu déposer sa demande d'asile ici en Belgique.

Vérifier la minorité du demandeur d'asile

Quand une demande d'asile est déposée par quelqu'un qui dit avoir moins de 18 ans, l'Office des étrangers peut émettre un doute. Pour Cécile Ghymers, avocate, "c'est quasi systématique quand il s'agit d'adolescents de 15-16-17 ans". L'Office des Étrangers répond que c'est vrai que parfois, "il y a vraiment des signaux qui nous alertent". Quels signaux? Dominique Ernould, porte-parole, explique: "c'est difficile à dire, des personnes qui ont déjà des rides d'expression, ou barbe bien affirmée, la façon dont la personne communique, comment elle s'exprime". L'Office des Étrangers peut donc émettre un doute et demander au service des tutelles de vérifier que la personne en question ne ment pas sur son âge.

Des tests peu fiables selon les associations

Pour évaluer l'âge du demandeur d'asile, le service des Tutelles qui dépend du SPF Justice va notamment réaliser un triple test: du poignet, des dents et de la clavicule. Des test qui ont une "marge de flottement", ce que reconnaît Dominique Ernould: "On considère qu'il y a une marge de doute de deux ans. Mais le doute profite toujours au mineur donc si le test dit: il a 19 ans, on peut considérer aussi qu'il a deux ans de moins, donc 17 ans. C'est cet âge-là que l'on prendra en considération. [...] C'est vrai que cela pourrait être perfectionné, mais pour le moment, ce sont les outils les plus fiables que l'on a en notre possession".

D'autant plus que pour les associations, comme la Plateforme Mineurs en exil, mais aussi certains scientifiques, la marge d'erreur est supérieure à deux ans. Les différents hôpitaux chargés de réaliser ces tests n'ont d'ailleurs pas les mêmes marges. Et l'avocate Cécile Ghymers affirme que sur les deux derniers tests demandés, il ne figure aucune marge d'erreur. Par ailleurs, la nature de ces tests est également contestée. Le test du poignet se base par exemple sur des données réalisées sur des Américains, dans les années 30-40...

Déposer une demande d'asile en tant que mineur, c'est donc aussi une prise de risque. Cécile Ghymers, avocate raconte: "Il y en a qui prennent le risque de demander l'asile en Belgique en espérant que l'on va les croire sur leur minorité. Mais il faut être bien informé et on ne peut pas leur dire tout va bien se passer ici, c'est totalement faux. Il y a énormément de risques qu'ils soient considérés comme majeurs aussi et c'est ça qu'ils craignent".