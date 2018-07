Mieux vaut tard que jamais ! Les Namourettes lèvent enfin l'ancre

Les petits bateaux qui voguent sur la Meuse et la Sambre, à Namur, embarqueront les premiers touristes ce samedi. Avec un mois de retard sur le calendrier. L'année dernière déjà, la saison avait été largement amputée.

Comment expliquer ces retards à répétition ?

C'est un changement de capitaine qui fait tanguer les Namourettes. Depuis une quinzaine d'années, le marché était concédé à la même entreprise, Art & Wood. Mais l'année dernière, une seconde société de navigation, Nautic Loisirs, s'est portée candidate.

Il y a eu du rififi jusque devant les tribunaux. Et l'été dernier, les bateaux n'ont été mis à l'eau qu'à la fin du mois de juillet, par l'opérateur historique, Art & Wood.

Pour repartir sur de bonnes bases, la ville de Namur a relancé un marché public cette année. Les deux mêmes sociétés se sont portées candidates. Mais la Ville a tardé à attribuer le marché : la décision est seulement tombée en juin, alors que la saison est sensée commencer le 1er juin. Et cette fois, c'est le petit nouveau, Nautic loisirs, qui l'a emporté.

Mais nous sommes le 6 juillet… et les Namourettes ne sont toujours pas à l'eau !

Un imprévu, un grain de sable, une distraction...

On ne sait pas ce qu'il faut dire. Toujours est-il que la Ville s'est rendu compte tardivement qu'il fallait changer l'immatriculation des bateaux, un peu comme quand une voiture change de propriétaire.

Les nouvelles autorisations ont été délivrées cette semaine. Et la ville de Namur annonce que les Namourettes lèveront enfin l'ancre samedi matin, à partir de 10 heures. Elles navigueront tous les jours en juillet et en août et durant le week-end au mois de septembre.

Et pour connaître le détail du parcours et les horaires, reportez-vous au site de l'Office du tourisme de Namur www.visitnamur.eu