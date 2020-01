Mieux sollicités par la Croix-Rouge, les Belges font plus de dons de sang

La Croix-rouge a fait ses comptes : plus 6.000 pochettes en 2019. Soit 160.000 pochettes de sang au total dans ses réserves de la Croix-Rouge. Mais cette hausse n’est pas due au hasard. Les services de la Croix-Rouge sollicitent très régulièrement les donneurs de sang. C’est ce qu’explique le Docteur Ledocq responsable adjointe de la Croix-Rouge pour l’entité Brabant-Hainaut : " Chaque donneur qui a déjà donné reçoit une convocation. En fonction aussi des besoins, on se permet de faire des rappels téléphoniques."

Des SMS et des mails de rappels



Il y a des périodes pendant l’année où le Belge donne moins son sang. "C’est le cas pendant les fêtes où les congés scolaires. Des périodes assez sensibles pour nous", poursuit le docteur Ledocq. Résultat, en plus du courrier ou du rappel téléphonique, la Croix-Rouge fait des petits rappels par mail ou par SMS : "On le fait si les donneurs nous ont donné leur accord. On travaille bien plus en prévisionnel qu’avant. On n’attend plus qu’il y ait une pénurie pour lancer une grande campagne. Cela nous permet de moins travailler dans l’urgence."

Les O négatif restent la denrée rare. Considérés comme les donneurs universel, ils permettent une transfusion de sang en urgence quel que soit le groupe sanguin du patient.