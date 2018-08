Miel wallon: les récoltes sont très décevantes

Le pot de miel est incontournable dans nos placards. Avec cet été exceptionnel, on pourrait croire que les abeilles sont en pleine forme. Mais la réalité est toute autre. La récolte de miel a rarement été aussi mauvaise en Wallonie.

Des ruches vides

Philippe Lambert est apiculteur à Meaurain. Il possède 200 ruches, mais cet été, certaines sont vides. "Généralement, en moyenne, dans des conditions normales, on peut espérer 20 kilos pour une ruche. Mais cette année, il y en a qui en produisent rien, donc c'est zéro", confie l'apiculteur. Même constat au Centre d'Etude et d'Information Apicole de Mons. Le président, Sébastien Leclerq, est aussi témoin de ces récoltes catastrophiques: "Nous avons huit ruches. D'habitude, on peut en obtenir 85 kilos de miel facilement. Cet été, on en a eu un petit 50 kilos difficilement. La plupart des agriculteurs de la région montoise ont des récoltes très faibles."

Les abeilles sont affamées

Mais pourquoi y-a-t-il si peu de miel cet été? La coupable, c'est la sécheresse, explique Philippe Lambert. "Les fleurs sécrètent du nectar. Les abeilles en font du miel. Si la fleur n'a pas d'eau, elle va rester sèche." Avec le manque de pluie ces derniers mois, les abeilles manquent cruellement de fleurs riches en nectar. Conséquence: elles ne fabriquent plus de miel. Et ce n'est pas le seul problème. Certaines abeilles ne trouvent plus de quoi se nourrir en suffisance : "Ce sont des ruches qui sont affamées. En 48 heures, la ruche est morte si elle tombe en panne de miel. (...) On leur remet des cadres de miel qu'on a en réserve".

Une pénurie de miel wallon ?

Moins de miel cet été, pénurie cet hiver? Pas d'inquiétudes, selon Sébastien Leclerq: "Il y aura peut-être une hausse de prix mais surtout des importations des pays qui n'ont pas de canicules comme ici". De plus, la récolte du printemps devrait suffire à compenser les pertes estivales. "On a fait une belle récolte au printemps, une récolte médiocre en été, donc je pense qu'au final on aura un résultat annuel assez normal", rassure Philippe Lambert.