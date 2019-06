Michele Di Mattia le nouveau parlementaire wallon de la nouvelle circonscription du Centre

Ils prêteront serment devant le Parlement wallon ce mardi après-midi. Parmi eux un parlementaire socialiste va découvrir l’assemblée législative. Michele Di Mattia va endosser ce mandat pour la première fois. Di Mattia est un échevin PS de La Louvière. Il a donc été élu dans la toute nouvelle circonscription du Centre.

Et c’est dans son désormais ancien bureau que Michel Di Mattia nous accueille. Son bureau d’échevin qu’il doit quitter, décumul des mandats oblige. Di Mattia a d’ailleurs aussi démissionné de tous ses engagements dans le monde associatif. Premier tour des présentations : " J’ai 52 ans et je suis père de deux enfants, marié. J’ai commencé par une carrière académique en tant qu’assistant de recherche au service communication. ET puis j’ai bifurqué vers le tissu associatif donc je me suis occupé depuis près d’un quart de siècle de jeunesse et aujourd’hui dans notre société, notre priorité doit être la jeunesse."

Michel Di Mattia a connu un succès électoral lors des quatre dernières élections communales. Etage supérieur cette fois au Parlement wallon pour défendre la région du Centre. "Il y a un bassin de soins de santé qui est important à finaliser. Il y a l’accès au logement pour les jeunes ménages. Il y a aussi tout le volet emploi, formation, enseignement. Consolider et développer les centres d’excellence dans ces matières."



Le futur parlementaire wallon voudrait aussi rapprocher les élus des citoyens et proposer le vote et l’élection de ressortissants européens à tous les étages du pouvoir politique.