Michaël Vossaert et Deborah Lorenzino, les deux premiers candidats à la présidence de DéFi Bruxelles

Le parti DéFI vient de se choisir un nouveau président pour succéder à Olivier Maingain : François De Smet. Mais le parti doit encore élire ses présidents régionaux. Pour la régionale bruxelloise dont l’élection a lieu le 26 janvier, deux mandataires font acte de candidature à ce stade : l’échevine schaerbeekoise Deborah Lorenzino d’un côté et de l’autre le député régional et conseiller communal à Molenbeek Michael Vossaert, par ailleurs président sortant.

Si DéFI entame son implantation en Wallonie, le parti amarante fait le gros de son score électoral en Région bruxelloise. La grande majorité de ses élus sont bruxellois et ses trois bourgmestres sont à Schaerbeek, Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert. DéFI est également en majorité à la Ville de Bruxelles, Ganshoren, Koekelberg, Anderlecht… Une dynamique qui a toujours donné plus de poids au président national qu’à la présidence régionale. Une influence incarnée encore plus sous le règne d’Olivier Maingain, lui-même bourgmestre à Woluwe-Saint-Lambert.

Rationaliser les compétences des niveaux de pouvoir

Mais les rôles vont-ils s’équilibrer avec la présidence de François De Smet ? Et puis, quelles sont les propositions des deux candidats actuels ? Point commun, Lorenzino et Vossaert ont tous les deux 33 ans. Pour le reste, Deborah Lorenzino avance un programme tourné vers la jeunesse. "Trop de jeunes Bruxellois vivent dans la précarité, ne sont pas assez formés et peinent à trouver leur place sur le marché de l’emploi. Nous nous devons d’avoir de l’ambition pour ces jeunes", dit celle qui souhaite également la mise en place d’un péage urbain, d’un Bruxelles plus vert (végétalisation accrue) et une réforme des institutions bruxelloises.

"La répartition des compétences suite aux différentes réformes de l’Etat est complexe et il est difficile de s’y retrouver, tant pour les citoyens que pour les entreprises", ajoute la Schaerbeekoise. "Il faut oser remettre en question la cohérence de certaines décisions politiques du passé et rationaliser les compétences scindées à différents niveaux de pouvoir."

Quand elle analyse le fonctionnement interne du parti, elle annonce vouloir se tourner vers "tous les élus" avec une mise en avant des personnalités locales, instaurer plus de transparence dans le fonctionnement de ses sections locales et renforcer le contact et une communication "claire" avec la population.

Que le canal ne sépare plus les Bruxellois

Michaël Vossaert, pour sa part, avait pris la présidence de DéFI Bruxelles suite à la démission de Caroline Persoons en 2017. Il a aussi un message pour la jeunesse et la diversité. "Ce que je veux", dit-il à la RTBF, "c’est que le canal ne sépare plus les Bruxellois. Etant élu à Molenbeek, je vois les difficultés sociales. Et donc DéFI doit être le parti qui promeut la réussite sociale. En interne du parti, il faudra se soucier des communes au-delà du canal où nous commençons à avoir une assise comme à Ganshoren, Koekelberg, Anderlecht, Jette…" Pour Michaël Vossaert, il y a lieu de défendre le niveau local. "Nous l’avons toujours fait. Mais je veux m’engager ici et maintenant pour que DéFi soit, en 2024, le choix des Bruxellois, dans les communes, à la Région."

"J’ai déjà exercé la présidence. J’en ai tiré une expérience", ajoute le candidat dont les quatre axes sont participer, former, communiquer, agir. "Mais il y a désormais l’opportunité, avec François De Smet, d’écrire une nouvelle page. En tant que militant depuis 2006, j’ai vécu l’évolution du parti : le départ de la fédération MR, le changement de nom, l’implantation en Wallonie… Il y a lieu de poursuivre le travail mais je ne peux pas le faire seul." Comme Deborah Lorenzino (proche du ministre Bernard Clerfayt), Michael Vossaert s’appuie sur ses sections locales. "Chaque section a ses spécificités. Il faut donc des réponses différenciées. Il faut également valoriser le militantisme, l’ouverture à la société civile dans nos débats internes par exemple. Il faut faire autrement de la politique. Il faut faire émerger les thèmes que nos militants veulent aborder, il faut associer DéFI Jeunes à nos débats, il faut renforcer la concertation entre les élus locaux et nos parlementaires…"

Nous sommes des libéraux sociaux qui n’excluons pas

Des jalons posés pour 2024 avec une triple élection : fédérale, régionale, communale. "Le travail est indispensable maintenant si on veut continuer à participer à une majorité régionale, quelle qu’elle soit. Nous devons être un parti incontournable. Il faut également nous renforcer dans le Nord de Bruxelles et contenir l’érosion dans le Sud. Nous sommes des libéraux sociaux qui n’excluons pas, qui veut réconcilier les classes sociales. L’original, c’est chez nous, pas au MR. Nous avons choisi l’humilité et la vérité afin de recréer la confiance avec le citoyen."

Le dépôt des candidatures est fixé au 16 décembre. Vote, donc, le 26 janvier 2020.