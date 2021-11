Meux : coup d’envoi de la Semaine de l’Arbre, l’aulne mis à l’honneur cette année

La Semaine de l’Arbre se déroulera du 22 au 28 novembre un peu partout en Wallonie. L’aulne sera mis à l’honneur cette année. Dans le cadre du projet "Yes We Plant", les agriculteurs sont incités à planter davantage en bord de cours d’eau et recevront une prime additionnelle.

Le programme a été présenté mercredi à la ferme de Mehaignoul à Meux en présence de la ministre de la Nature Céline Tellier, de l’Administration, de la SPGE et de plusieurs représentants du monde agricole. "Les agriculteurs sont des acteurs essentiels pour atteindre notre objectif de planter 4000 kilomètres de haies et/ou un million d’arbres", a souligné Céline Tellier.

"Les récentes inondations nous ont confirmé l’urgence d’anticiper les changements climatiques, notamment par des solutions basées sur la nature. Planter des haies ou des arbres limite les coulées de boue en cas de fortes pluies et protège les sols et le bétail en cas de chaleur ou de sécheresse." La ministre a rappelé que 1000 kilomètres de haies et 800.000 arbres avaient déjà été plantés ou que des promesses avaient été engagées lors des deux dernières saisons. De nouvelles aides doivent inciter les agriculteurs à planter davantage en bord de cours d’eau dans le cadre du projet "Yes We Plant".

"Un budget total de plus de 10 millions d’euros a été dégagé sur l’ensemble de la législature", a ajouté la ministre. Le SPGE propose un financement à 100% de l’achat des plants et de la plantation et la prise en charge des démarches administratives. Une prime additionnelle d’un euro au mètre planté sera octroyée. Cette mesure équivaut à un soutien supplémentaire pour l’année 2022 de plus de 2, millions d’euros et s’ajoute aux subventions existantes qui couvraient déjà jusqu’à 80% de la facture.