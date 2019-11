Meurtre du magasin Aldi à Tertre: le principal suspect était sous bracelet électronique

Un homme de 50 ans est mort le 5 novembre en fin de journée sur le parking du magasin Aldi à Tertre. Le meurtre a été commis par un Dourois de 32 ans, porteur d'un bracelet électronique. Un fait de roulage serait à l'origine des faits, a indiqué mardi le parquet de Mons.

William G., 50 ans, est mort le 5 novembre vers 18h00 sur le parking du magasin Aldi à Tertre. Le Parquet de Mons a indiqué mardi que le principal suspect du meurtre est un Dourois né en 1987. Un fait de roulage serait à l'origine des faits. La victime a été violemment et à plusieurs reprises frappée sur le parking du magasin et est tombée au sol. En redémarrant, l'auteur des faits a heurté la victime qui est décédée sur les lieux.

Le suspect avait déjà été condamné pour faits de violence

Le Parquet de Mons a indiqué lundi que des témoins doivent encore être entendus pour connaître les circonstances et les causes précises de la mort de William G. Les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus. L'auteur présumé des faits portait un bracelet électronique, qui devait être enlevé le lendemain du meurtre. Le suspect, connu de la justice, avait déjà été condamné deux fois à quatre ans de prison pour des faits de vol avec violence commis en 2013 et en 2014. Placé sous mandat d'arrêt pour meurtre, il devait passer lundi devant la chambre du conseil de Tournai qui doit statuer sur son maintien en détention.