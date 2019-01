Meurtre de Michel Robette aux Assises du Hainaut: le jury en délibération pour débattre sur la culpabilité

Le jury de la cour d'assises du Hainaut est entré en délibération à 10H30 ce mardi matin pour débattre sur la culpabilité des trois hommes accusés d'avoir commis un vol avec violence, avec circonstances aggravantes de torture et de meurtre, le 25 novembre 2016 chez Michel Robette à Jurbise. Lundi, les avocats de Geoffrey Simoncini et de Gabriel Place ont demandé de prononcer la culpabilité des deux hommes. Par contre, la défense d'Eric Van Hoe a plaidé son acquittement au bénéfice du doute.

Lors des répliques, il fut question de débattre sur la culpabilité d'Éric Van Hoe. Lundi, son avocate avait plaidé l'acquittement au bénéfice du doute, estimant que les preuves à charge du premier accusé étaient minces. Éric Van Hoe prétend qu'il ne s'est jamais rendu chez Michel Robette et qu'il a attendu les autres près d'un cheval en bois où il est resté durant près de quatre heures.

Éric Van Hoe dit qu'il est resté à cet endroit pour surveiller un GPS et qu'il a bu une Leffe brune achetée dans un magasin de nuit. Or, deux bouteilles de cette bière ont été retrouvées sur la scène de crime et l'une portait les empreintes digitales et génétiques d'Éric Van Hoe. Selon sa défense, elle a pu être déposée sur la scène de crime pour l'impliquer, alors qu'aucune trace de ses pas n'a été retrouvée sur les lieux du crime.

Cet argument a fait bondir Me Mayence, avocat d'une partie civile, lors des répliques. "Il n'a jamais dit qu'il avait bu une bouteille de Leffe sur la route. Il avait acheté des canettes. Ils ont bu deux bouteilles chez la victime et emporté les quatre autres dans la voiture. C'est aussi confirmé que Robette buvait de la Leffe brune. C'est limpide." Un carton vide a aussi été retrouvé dans la buanderie de la victime.

"Il y a un élément curieux concernant la bouteille de Leffe. Simoncini prétend l'avoir donnée à Van Hoe mais ses empreintes n'y figurent pas", répond Me Danneau.

Pour Me Mayence et l'avocat général, ils étaient bien trois sur la scène de crime ce soir-là.

Un arrêt sur la culpabilité est attendu ce mardi.