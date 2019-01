Meurtre de Michel Robette à Jurbise: perpétuité pour E. Van Hoe et G. Place

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, mardi, une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Eric Van Hoe et Gabriel Place, ne leur reconnaissant aucune circonstance atténuante.

La cour a en revanche retenu des circonstances atténuantes pour Geoffrey Simoncini, condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Les trois hommes ont été reconnus coupables d'un vol avec violence et circonstances aggravantes de torture et de meurtre.

Les circonstances atténuantes pour Simoncini

L'avocat de Geoffrey Simoncini estimait qu'il existait des circonstances atténuantes chez celui qui a dénoncé les faits, quelques heures après la perpétration du crime. "Il n'a aucun antécédent judiciaire, il est immature, il a eu une enfance chaotique avec un père surnommé Mussolini", explique l'avocat qui compare son client à Averell, le plus grand des frères Dalton, le plus bête aussi.

L'avocat a demandé aux juges de ne pas se limiter à la nature des faits. "Il fait lui laisser une porte de sortie. En prison, il est menacé de mort par Eric Van Hoe. C'est aussi lui qui est chargé de récolter les balles de tennis pour les autres détenus. C'est un garçon malheureux, blessé par la séparation de ses parents, dépressif, alcoolique et suicidaire".

La défense de Gabriel Place a rappelé aux jurés que le troisième accusé est né en Roumanie et qu'il a été placé très tôt en orphelinat, "car sa mère voulait s'en débarrasser". Pour la défense, cette difficulté liée à l'adoption a fait basculer le troisième accusé dans un mode de vie rebelle. "La place des enfants sous Ceaucescu était difficile, les enfants étaient battus, séquestrés, affamés. C'est sans doute ce qui lui est arrivé avant ses trois ans. Les conséquences sont une difficulté de se structurer, de se situer par rapport à sa famille adoptive et de se dire que celle qui l'a mis au monde ne l'a plus aimé". Gabriel Place n'avait pas d'antécédent correctionnel.

La défense d'Eric Van Hoe a appuyé sa plaidoirie sur la famille un peu particulière de l'accusé, reconnu par son frère âgé de treize ans de plus que lui car son père, un homme très violent, était marié avec une autre femme. "Imaginez-vous cet enfant battu pour un vol qu'il n'avait pas commis. Imaginez-vous ces enfants qui devaient faire les poubelles, vêtus d'un simple lange, en plein hiver et lui qui était attaché à un pneu de camion comme un chien. Personne n'a dénoncé le père".

Pour sa défense, ce calvaire subi durant l'enfance est une circonstance atténuante.