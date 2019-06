Meurtre de Daniel Maroy: immaturité, effet de groupe, les avocats de la Défense développent leurs arguments

La défense d'Abdel Madjid Benbouzid a avancé mercredi devant la cour d'assises du Hainaut plusieurs circonstances atténuantes en faveur de son client, reconnu coupable d'un vol avec violence et du meurtre de Daniel Maroy en mars 2014. L'absence d'antécédent judiciaire, son attitude exemplaire avant les faits, son rôle dans la dynamique du groupe, ses regrets exprimés et sa volonté d'assumer ses actes, son jeune âge (21 ans) et son immaturité au moment des faits doivent permettre, selon la défense, de prononcer une peine plus clémente, alors qu'il risque 25 ans de réclusion criminelle.

Depuis sa remise en liberté, il y a quatre ans, Abdel Madjid n'a plus jamais fait parler de lui. "Il a prouvé qu'il n'était pas dangereux et il a mis cette période à profit pour un nouveau départ. Dès sa sortie, il s'est lancé à la recherche d'un travail, il s'est mis en ménage, a eu un enfant et veille à leur bien-être", a déclaré son avocat, Me Mathieu Parret.

La nuit du 22 au 23 mars 2014, Abdel Madjid Benbouzid avait accompagné son cousin Mohamed à la ferme de Daniel Maroy (84 ans), car il lui avait fait miroiter un coup "à 100.000 euros".

Une fois arrivé dans la maison, Abdel Madjid a porté de violents coups sur la tête de la victime avec le manche d'une fourche. La scène a été filmée par son cousin. Les deux protagonistes sont repartis avec un butin de 6000 euros.

Me Mathieu Parret est revenu sur la déclaration du neveu de la victime qui, en fin de procès, a déclaré : "j'espère que ces jeunes feront quelque chose de bien de leur vie". Pour la défense, ce n'est pas en prison qu'on apprend à devenir un homme bien. "Son fils, âgé de deux ans, est malade. Il a besoin de son papa qui ne doit pas se reconstruire dans un lieu de désespoir."

Pour sa défense, Abdel Madjid n'a pas le profil d'un délinquant. "Aucun n'a le profil, c'étaient juste des gamins de 18 ans, et de 21 pour mon client, immatures, qui se sont retrouvés dans une dynamique de groupe. Certes, il se considère lui-même comme un rhinocéros qui fonce uniquement sur un terrain préparé. Si on ne l'avait pas appâté avec 100.000 euros, si on n'était pas venu le chercher, si on lui avait pas donné cette fourche, tout ça ne se serait pas passé."

Abdel Madjid n'avait aucun antécédent judiciaire et son profil n'est pas celui des délinquants de la ZUP de Roubaix qui arrosent le Hainaut de produits stupéfiants. Il était joueur et entraineur des jeunes joueurs de rugby de Marcq-en-Baroeul (France). Il avait réussi les tests pour intégrer l'armée française. Il a été décrit comme courageux, prévenant, prêt à aider les autres comme ce sans-abri qui dormait devant chez lui dans le froid ou son ami du rugby qui avait de gros soucis. "C'est un fonceur mais aussi un être sensible qui a gagné en maturité", insiste l'avocat tournaisien.

La défense est persuadée qu'Abdel Madjid a changé. "Ce procès, c'est celui de l'immaturité", a conclu Me Parret qui estime que le délai raisonnable a été dépassé car trois ans et demi séparent la fin de l'instruction du procès.