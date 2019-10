Meurtre de Carmen Garcia Ortega à Comines: procès suspendu suite à une lettre anonyme

Les débats à la cour d'Assises de Flandre occidentale où se déroule en ce moment le procès de Daniel Deriemacker (38 ans) ont été soudainement interrompus mercredi matin. En cause, une lettre anonyme adressée au président de la cour Antoon Boyen, et dans laquelle son auteur affirme que l'accusé est bien le commanditaire du meurtre de sa femme, mais pas l'exécutant.

Le Procureur-Général Chantal Lanssens avait débuté son réquisitoire mercredi matin. Après une courte pause, il semble qu'une lettre destinée au président Boyen était arrivée au greffe. Antoon Boyen a alors décidé de la lire. "Info importante: il y a un deuxième auteur impliqué", était-il indiqué.

L'homme en noir serait un Français

Selon l'auteur anonyme de la lettre, le meurtre aurait été commis par un Français issu d'un milieu peu fréquentable. Ce serait bien lui l'homme en noir qui a été aperçu par le témoin clé. Daniel Deriemacker aurait lui commandité les faits, parce que son épouse en savait trop, selon la lettre. L'accusé se trouvait toutefois bien dans les environs du crime et aurait lui-même crevé le pneu du véhicule de sa femme. L'arme du crime aurait été volontairement changée afin de créer une fausse piste. Et si Daniel Deriemacker lâchait le nom de l'auteur réel du crime, toute sa famille aurait été menacée, selon l'auteur de la lettre.

Une voix douce

Maître Christine Mussche a indiqué, de son côté, que la mère de la victime a, elle aussi, reçu un appel téléphonique mercredi à 6h30 d'une femme à la voix douce et dont la teneur du message était similaire. Le quotidien Het Nieuwsblad et la défense semblaient aussi être au courant. "Cette femme se faisait passer pour quelqu'un qui connaissait Daniel Deriemacker et Carmen Garcia Ortega", explique Me Mussche.

L'avocat de Daniel Deriemacker a confirmé qu'il avait reçu aussi un appel identique un matin de la semaine dernière. "Cette femme appelait d'une voiture. Elle racontait qu'il y avait de toute façon un autre auteur et que Daniel serait coincé", commente maître Pol Vandemeulebroucke. La défense a fait peu cas de ce témoignage car des rigolos refont souvent surface lors de procès de meurtre. "Je trouve cela bien minuté et bien orchestré, car on savait que cela allait arriver aujourd'hui pendant les plaidoiries", a réagi le président Antoon Boyen.

L'audience a été suspendue peu avant 11h00. Une nouvelle enquête téléphonique devra probablement établir qui se cache derrière ces appels. Daniel Deriemacker est accusé d'avoir assassiné sa femme, Carmen Garcia Ortega, le 10 janvier 2017 à Comines, dans le Hainaut.