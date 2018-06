Meurtre d'une prostituée à Schaerbeek: un suspect mineur mis à disposition du juge

Le parquet de Bruxelles confirme l'information de nos confrères d'RTL-TVi. Un suspect a bien été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Eunice, une prostituée nigériane poignardée rue Linné, à Schaerbeek, dans la nuit du 4 au 5 juin. Le suspect est un mineur né en 2000. Il est bien connu des services de police et du tribunal de la jeunesse. Il a été interpellé ce mercredi matin, privé de liberté et mis à la disposition du juge de la jeunesse. Ce dernier dispose d'un délai de 48 heures pour procéder à l'audition du suspect et décider d'un éventuel placement en IPPJ (Institution Publique de Protection de la Jeunesse). Le Parquet de Bruxelles communiquera davantage de détails dans les prochaines heures.