Meurtre à Soye: un suspect arrêté 3 ans après les faits

Le corps sans vie de Jeny, une femme née en 1978 et résidant à Charleroi, avait été retrouvé en bordure de l'Allée verte, dans la commune de Floreffe. Les faits remontent à l’été 2015, mais l’affaire demeurait non-élucidée jusqu’à présent.

Lorsqu’elle fut découverte par des promeneurs, la victime portait de nombreuses traces de coups, notamment au visage, les enquêteurs ont donc directement privilégié la thèse de l'homicide.

Jeny était inscrite au CPAS et faisait partie du milieu des toxicomanes et de la prostitution de la Ville Basse à Charleroi, c’est donc parmi ses fréquentations et ses clients que les enquêteurs ont dirigé leurs efforts.

Après plus de trois ans, l’enquête a donc porté ses fruits puisqu’un suspect a été interpellé le 4 septembre dernier. Le parquet de Namur communique aujourd’hui qu’il s’agit d’un résident de Jemeppe-sur-Sambre de 26 ans.

Depuis l'âge de 20 ans, il fréquente le milieu de la prostitution de la Ville Basse à Charleroi. Il est connu des banques de données policières pour plusieurs faits de mœurs commis depuis 2006.

Une analyse minutieuse de la téléphonie ainsi que des auditions de proches de la victime ont permis l’interpellation et l’interrogation de plusieurs suspects. La Police Judiciaire Fédérale de Namur s'est orientée vers un suspect qui a été interpellé le 4 septembre dernier.

Le parquet précise que les comparaisons ADN entre les prélèvements effectués sur le corps de la victime et ceux réalisé lors de l'interpellation du suspect ont permis aux services de l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique (INCC) d'établir la concordance scientifique.

L'intéressé, qui nie les faits, a été inculpé de meurtre puis placé sous mandat d'arrêt parle juge d'instruction le 9 septembre dernier et écroué. Ce mardi 9 octobre, la Chambre du conseil de Namur a confirmé son mandat d'arrêt pour une durée d'un mois.