Meurtre à On: M. Wilmet est décédé suite à une quinzaine de coups "par un objet contondant et tranchant"

L'enquête suit son cours concernant le meurtre de Michael Wilmet dans la cité sociale de On (entre Rochefort et Marche-en-Famenne). Cette affaire est traitée par le parquet de Luxembourg, et non par le parquet fédéral.

L’autopsie de Monsieur Wilmet s'est achevée mercredi dans la soirée. Sarah Pollet, la magistrate de presse de la province du Luxembourg, a confirmé dans un communiqué qu'il est décédé suite à une quinzaine de coups portés à la tête par un objet contondant et tranchant. De nombreux devoirs d'enquête sont encore actuellement en cours.

Les soupçons se portent sur Benjamin Herman, l'auteur de l'attentat terroriste à Liège, mais le parquet précise qu'il n'est pas possible au stade actuel de confirmer qu'il est bien le meurtrier.

Selon nos informations, Benjamin Herman aurait alors tué son comparse à coups de marteau, arme qu'il aurait ensuite emporté jusque Liège.