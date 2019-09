Mettre en commun les images des caméras de surveillance à Bruxelles ? Le projet avance (enfin)

Le projet de plateforme régionale pour l'échange d'images des caméras de surveillance existe depuis quatre ans au moins, mais sans aboutir jusqu'à présent. Pourtant, ces dernières semaines, le dossier a bien progressé…

De quoi est-il question exactement ?

Il s'agit de rassembler les images captées en rue, mais aussi dans les stations de métro ou dans les tunnels. Au total, cela représente plus de 4500 cameras.

Le but est de donner à la police les moyens d'être plus efficaces quant il s’agit de poursuivre un individu, de suivre une manifestation ou coordonner les services de secours. L'idée est donc de centraliser les images prises sur l'ensemble du territoire de la région. Et c'est là que cela coince...

Toutes les zones de police n'y sont-elles pas favorables ?

Jusqu'ici, seule la moitié des six zones de police bruxelloises étaient clairement partantes. Les autres traînaient des pieds, en évoquant le fait que ce sont les communes qui avaient financé ces cameras et qui voulaient continuer à les gérer.

Par ailleurs, la STIB, qui a elle-seule possède 2500 cameras, et qui est donc le plus gros contributeur de la plateforme, refusait aussi de livrer ses images à cause de failles dans le cadre légal. Et c'est là que les choses changent…

Depuis le printemps dernier, une ordonnance bruxelloise fixe enfin un cadre légal pour ces échanges d'images. Une convention avec la Stib va à présent être rédigée. Et pour Jamil Araoud, directeur général de Bruxelles Prévention Sécurité, l'organisme qui va gérer ces échanges d'images, c'est une avancée.

"Nous finalisons actuellement les travaux d’ordre juridique pour permettre l’échange de ces images. On pourra alors échanger l’ensemble des images de vidéoprotection entre les six zones de police, la police fédérale, les pompiers, la Stib, Bruxelles Mobilité et, à terme, avec le centre de communication et le centre de crise régional, qui assurera la coordination des situations d’urgence en région bruxelloise."