Métro carolo : après 35 ans, l'antenne "Est" enfin relancée ?

On le sait, la Wallonie va bénéficier d’argent européen dans le cadre du large plan de relance pour soutenir les États membres face aux impacts économiques liés la crise sanitaire. Et on parle de 250 millions pour la région de Charleroi. Parmi les projets qui sont dans les cartons et qui pourraient bénéficier de cette aide, il a la remise en état et la finalisation de l’antenne "Est" du métro carolo. Cela fait pas moins de 35 ans qu’on l’attend ! 35 ans que les stations sont construites. Le gros œuvre pour certaines, les escalators, les quais et même les caténaires et les rails pour d’autres. Et dans ces stations, pas un métro depuis 35 ans.

"Quand je suis arrivée ici la première fois, je me suis dit chouette, il y a un métro ici ! sourit Clotilde. Je ne savais pas que tout le monde l’attendait en fait depuis 1985 ! Alors si vous me dites que le dossier pourrait se débloquer et qu’enfin le métro passe ici, ce serait génial."

Autre élément qui incite les observateurs à l’optimisme, c’est la construction du futur grand hôpital de Charleroi sur le site des Viviers à Gilly. Un site qui drainera des milliers de voyageurs potentiels tous les jours.

"C’est clairement un élément qui pourrait être décisif, observe Véronique Benoît, la directrice commerciale et porte-parole des Tecs carolos. Cette antenne "Est", nous l’attendons depuis des années pour compléter notre offre métro. Le métro est évidemment une meilleure solution de mobilité que le bus tant en termes de fréquence que de rapidité."

Ce n’est pas la première fois que la remise en état et la finalisation de cette antenne "Est" refait surface. Alors nouvel espoir ou avancée décisive dans ce dossier, on devrait être fixé dans les prochains mois. Mais si cela se concrétisait, ce ne serait de toute façon pas avant 2026 au mieux...