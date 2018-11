Métro bruxellois: désormais, il vous faudra scanner deux fois votre carte Mobib

Une fois en entrant dans la station (mais c'était déjà le cas) et une deuxième fois en sortant du métro… Et c'est là la nouveauté ! Une nouveauté qui poursuit un objectif : lutter contre la fraude.

La Stib le sait : de nombreux fraudeurs embarquent dans un tram en surface, sortent à une station de métro, et prennent alors une correspondance métro sans avoir à sortir leur carte Mobib. Avec le "check-out" (comme l'appelle la STIB), c'en est fini de cette faille !

Le principe de double validation vaut déjà dans les stations pré-métro. Il est désormais étendu aux 59 stations de métro.

"On commence ce lundi avec une première station : Joséphine Charlotte, explique Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. Après, ce sera au tour de Gribaumont, puis Vandervelde et Roodebeek. D'ici la fin du mois de décembre, 15 stations seront équipées du "check-out" ; et on continuera dans le courant de l'année 2019. L'ensemble du réseau métro sera activé en "check-out" au mois d'avril 2019, au plus tard. Cette validation à l'entrée et à la sortie va permettre une meilleure lutte contre la fraude."

La Stib estime que 5 à 10% des utilisateurs du métro voyagent sans titre de transports.