Météo: un week-end doux mais sous les nuages

Ce samedi, il y aura d'abord des nuages d'altitude puis davantage de nuages plus bas apparaîtront. En Ardenne, quelques averses pourraient se produire. Les maxima seront de 22 degrés dans le centre. La nuit prochaine, il fera très nuageux avec un risque d'une goutte de pluie. Dimanche, l'Institut royal météorologique s'attend à un temps partiellement nuageux et généralement sec et des maxima autour de 20 degrés. Lundi et mardi, il y aura un risque de quelques faibles pluies par intermittence, tandis qu'à partir de mercredi, il fera ensoleillé et estival.

Ce samedi matin, le ciel sera couvert avec des nuages d'altitude. Graduellement, on observera davantage de nuages plus bas et surtout en Ardenne, quelques averses pourraient se développer. Les maxima seront voisins de 18 degrés à la côte et en Ardenne et compris entre 20 et 23 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-ouest puis d'ouest-sud-ouest.

Météo similaire pour dimanche

Durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel deviendra très nuageux. Quelques faibles pluies seront possibles par intermittence, mais en de nombreux endroits, le temps restera sec. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest, devenant faible de sud-ouest.

Dimanche, le ciel se partagera entre éclaircies et champs nuageux. A l'aube, quelques faibles pluies pourraient se produire en Ardenne. Les maxima, en baisse, varieront entre 16 et 21 degrés.