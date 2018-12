Météo: du vent et de nouvelles périodes de pluie ce week-end

Le temps s’est nettement dégradé ce vendredi avec le passage d’un front pluvieux actif. Les précipitations devraient progressivement s’estomper dans les prochaines heures et on espère une petite amélioration dans le courant de la soirée.

Samedi, un peu de répit

Demain samedi ,la matinée devrait nous offrir un peu de répit avec quelques petites éclaircies sur l’ouest et en tous cas un temps temporairement plus sec. Sur les régions de l’est quelques averses sont toujours au programme. Le vent se renforce à nouveau.

De nouvelles pluies sont attendues l’après-midi à partir de la frontière française, mais cette fois, les précipitations seront plus faibles et intermittentes. Le vent de sud-ouest soufflera demain vigoureusement. Ainsi, on annonce des rafales de 80 à 90 km/h à la mer et de 60 à 70 km/h à l’intérieur des terres.

Dimanche, les courants resteront perturbés et nous devons nous attendre à de nouvelles averses toujours dans une ambiance venteuse. Il fera un peu plus frais avec de 6 à 10°.

Lundi... un risque de neige

La journée de lundi sera un peu moins agitée et progressivement un peu plus sèche mais quelques averses sont tout de même à prévoir sur les régions de l’est. On parle éventuellement de quelques chutes de neige mais c’est à confirmer.