Météo: alerte orange aux orages, le numéro 1722 est actif pour les appel non-urgents

Le temps de ce dimanche 29 avril sera franchement médiocre avec des pluies parfois modérées. Nous pouvons avoir une petite accalmie en tout début d’après-midi mais ensuite ce sont les averses orageuses qui seront d’actualité cet après-midi. Celles-ci peuvent être localement fortes avec de bonnes précipitations ,des bourrasques de vent ou de la grêle. Les températures seront comprises entre 12 et 22°C.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des pluies et averses parfois soutenues et accompagnées d'orage sont encore prévues. Des rafales et de la grêle sont probables, surtout les premières heures dans l'est et le sud-est du pays. Les minima oscilleront entre 7 et 9 degrés.

Le numéro 1722

Le service fédéral des Affaires Intérieures active le numéro 1722 à partir de midi ce dimanche pour les appels "non-urgents" suite au risque d'orages violents prévus cet après-midi.

Pour rappel, le 1722 est activé de façon ponctuelle pour éviter que le numéro d'urgence 112 soit surchargé. Le 112 est réservé aux appels concernant des cas où les personnes sont en danger immédiat.

Il est recommandé aux personnes qui ne parviennent pas à atteindre directement le 1722, en raison du nombre élevé d'appels, de rester en ligne. Si, malgré tout, elles n'arrivent pas à avoir un opérateur en ligne, elles peuvent rappeler ultérieurement.

Avril, ne te découvre pas d'un fil

Le mois d’avril se terminera donc avec un temps mitigé lundi, frais et légèrement pluvieux du moins sur les régions occidentales.

Pour le premier jour du mois de mai, il va falloir se contenter d’un ciel assez nuageux avec quelques passages pluvieux et d’un zeste de fraîcheur. Les températures qui ne dépasseront pas les 9 à 13°.

