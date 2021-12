Messancy: quatrième jour de grève pour les travailleurs de l'usine Ampacet

Quatrième jour de grève pour les travailleurs de l'usine Ampacet à Messancy, cette usine active dans le secteur du plastique.

Tous les deux ans dans ce type d'entreprise, les conditions de travail et de rémunération sont renégociées. Ce que le personnel réclame depuis mardi : une augmentation des salaires et des chèques consommateurs.

Une réunion s'est tenue hier matin entre la direction et les délégués syndicaux. Mais ce qu'il en est ressorti n'est pas suffisant aux yeux des ouvriers. La direction a en effet affirmé que si les piquets de grève étaient levés, les travailleurs obtiendraient le minimum sectoriel. Ce minimum n'est pas suffisant pour Franck Baillieux, secrétaire régional de la FGTB :

"Nous avons 150 travailleurs, employés et ouvriers, et pour l'instant la négociation est bloquée sur le renouvellement de la convention ouvrière. L'attitude sera-t-elle la même pour les employés ? La question a été posée à la direction, et la réponse a été oui. Donc il faut également des discussions dans ce sens-là."

Des propos recueillis par Jordane Meyer. La grève continue donc pour les 150 travailleurs qui bloquent l'accès au site. Une nouvelle réunion se tiendra ce matin à 9 heures.