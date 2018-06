Messancy: la phase communale d'urgence déclenchée suite à une dispute conjugale

Ce mercredi matin, la police est intervenue dans le village de Longeau (commune de Messancy) pour une dispute conjugale, apprend-t-on dans un communiqué.

Cela dit, la phase communale d’urgence a tout de même été déclenchée à 09h30. Le bourgmestre faisant fonction, Georges Meunier, coordonnant l’ensemble des disciplines engagées au centre de crise.

La raison ? A ce stade, c’est encore un peu flou. On apprend notamment qu’un objet suspect a été aperçu par les services de déminage. Conséquence : un périmètre de sécurité de 200 m a été établi et toutes les maisons ont été évacuées, ainsi que les élèves maternels et primaires de l’école voisine. Ces derniers ont été pris en charge par le CPAS de Messancy. Certains sont déjà rentrés chez eux.

Les lignes du TEC et la SNCB ont aussi été coupées.

Entre-temps, l’auteur des faits a été interpellé par les forces de l’ordre. La victime a été prise en charge par les secours, ses jours ne seraient pas en danger, nous dit-on. Quant à la nature de l’agression ou les risques précis qu’encoure le voisinage, pas de précision à ce stade. Tout au plus, les autorités nous disent que les riverains ne peuvent toujours pas regagner leur habitation.