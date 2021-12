Messancy : après une semaine de grève, le travail reprend à Ampacet

Après une semaine de grève dans la société Ampacet basée à Messancy, le travail va reprendre demain matin (mercredi) à 6 heures. De longues et nombreuses négociations ont été nécessaires entre travailleurs et direction pour trouver un accord salarial. La dernière réunion a eu lieu ce mardi matin, l’accord obtenu a été soumis aux travailleurs. Il a été accepté à plus de 80%.

"On est passé de 'on n’a rien du tout, même pas le minimum sectoriel' à 'on a un peu', et là, même si l’accord ne satisfait pas totalement les travailleurs, on pense qu’on arrive au bout de ce que l’entreprise peut accorder" explique Jean-Luc Mouthuy, secrétaire régional pour la CSC bâtiment industrie et énergie au Luxembourg. L’accord obtenu contient une augmentation des salaires de 0.4%, des éco-chèques et plusieurs primes (notamment corona).