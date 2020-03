Mercredi noir pour les carnavals liégeois: annulations en cascade de laetare

C’est une hécatombe pour les carnavals et laetare liégeois. Après l’annulation du cortège de Goé, programmé le 29 mars, Welkenaedt et Jalay viennent de décider l’annulation des leurs cortèges du Laetare prévus respectivement les 15 et 22 mars prochain.

Cette décision fait suite à la décision prise quelques heures auparavant par le bourgmestre de Stavelot d’annuler le Laetare (21, 22, 23 mars), un événement qui draine annuellement entre 20.000 et 25.000 spectateurs.La décision stavelotaine a enclenché des annulations en cascade même si du côté de la cité de Saint-Remacle, l’hypothèse d’un report partiel, à savoir le cortège du dimanche, est désormais à l’ordre du jour. "L’assemblée générale du comité des fêtes est prévue ce 15 mars et nous allons discuter de cette possibilité et de son intérêt. Nous voulons aussi avoir l’avis de l’ensemble des groupes stavelotains et voir si un report, à une date pas trop lointaine, est de l’ordre du possible", assure Jean-Marie Marquet, le nouveau président du comité organisateur.

Du côté de Welkenraedt, le comité de WEHELO va également plancher sur une alternative. Le report à une date ultérieure est également évoqué de même que d’autres formules mais aucune date n’a encore été arrêtée.

A Jalhay, où les Tiégeois et Sartois allaient s’affronter ce 15 mars à coups de chars fleuris, la déception est immense en raison de la décision prise, la mort dans l’âme par l’autorité communale, faute de consignes claires et précises du gouvernement fédéral dans les mesures drastiques à prendre pour lutter contre l’épidémie de coronavirus à l’origine de ces annulations. Un report doit encore être discuté par les comités organisateurs. Notons également que le dernier cortège, programmé à Goé le 29 mars, est lui aussi annulé et reporté à une date ultérieure.