Merbes-le-Château : des milliers d'abeilles décimées

Des abeilles mortes par milliers, c'est le triste constat que les apiculteurs de Merbes-le-château ont fait à la sortie de l'hiver... Dans le rucher pédagogique, une vingtaine de ruches ont été décimées. De quoi inquiéter les apiculteurs, comme Michel Wambach : "Il n'y a plus rien. On a des coquilles vides. C'est horrible, je suis frustré!". Au pied des ruches, des cadavres d'abeilles noires. Un peu plus loin, des restes de cendres car comme l'explique Victor Matkovich-Ramirez, le président de la section locale de L'abeille de la Sambre : "On a dû brûler les cadres et la cire car c'est contagieux. Ca fait mal au coeur quand on pense à toutes les heures de travail."