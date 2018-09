Merbes, confrontation et deux listes

Dans quelques communes, le combat sera frontal comme à Merbes-le-Château où seulement deux listes se présentent, MR contre PS. Deux listes. Un face à face.

Le PS qui avait la majorité absolue depuis 2012 avec 10 sièges sur 15 et qui affiche un bon bilan, part avec une longueur d’avance. Mais l’outsider MR compte convaincre les 40 % d’électeurs qui ne votent habituellement ni rouge, ni bleu.

Ecolo s'est retiré de la course à Merbes. C'est donc un duel franc qui s'annonce.

Philippe Lejeune, le bourgmestre PS sortant a été rattrapé par les affaires de l'ISPPC ou bien encore par la longue liste des mandats qui lui sont attribués... Une analyse du rapport de la Cour des Comptes nous apprend que c’est Philippe Lejeune qui cumule le plus de mandats et de fonctions pour l’année 2017 dans la région de Charleroi. Il affiche 27 mandats et fonctions (dont 6 rémunérés), ce qui en fait un argument de taille pour la liste d'opposition MR, Emmanuel Wiard, qui rappelle ironiquement que "l'homme n'a que 24 heures pour tout faire en une journée"...

Une belle bagarre en perspective.